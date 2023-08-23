慘中7號魔咒？蒙特受傷抖1個月

曼聯「新7號」美臣蒙特今夏成「魔」之後，表現持續低迷，屋漏偏逢連夜雨，呢位24歲中場上仗對熱刺，原來不幸受傷，預料需要休戰1個月，睇嚟「7號魔咒」又應驗。

曼聯上仗英超0比2不敵熱刺，美臣蒙特踢到85分鐘被換走，當時並冇異樣，但會方其後發表聲明指呢位英格蘭國腳受傷，將會缺陣周六(26日)晚英超主場對諾定咸森林，預料佢要等到9月中國際賽之後，先至有機會復出。

與此同時，意味9月3日晚英超作客阿仙奴嘅大戰，都唔使預美臣蒙特，亦無法為英格蘭出戰9月2場國際賽，包括歐國盃外圍賽對烏克蘭，熱身賽對蘇格蘭，至於能否復出踢9月16日晚英超主場對「神奇球隊」白禮頓，亦屬於疑問。

美臣蒙特表示，對於受傷感到沮喪，但仍然會全力為隊友打氣，並爭取盡快復出。美臣蒙特今夏以6,000萬鎊(約6億港元)轉會費，由車路士加盟曼聯，並獲得7號球衣，自從C朗2009年首度離開曼聯之後，歷位曼聯7號仔往往失意收場，包括迪比、迪馬利亞，阿歷斯山齊士等球星，因而有「7號魔咒」之說，難怪網民認為美臣蒙特已經「中招」。