星味爆燈超晒班　加拉塔沙雷反轉莫迪

歐聯附加賽首回合焦點戰，莫迪主場硬撼加拉塔沙雷。莫迪好耐冇闖入歐聯分組賽，經驗不足，相反加拉塔沙雷有韋費特沙夏等球星助陣，明顯超晒班，挾近3仗歐聯贏晒之勢可先下一城，讓平半咁筍，一於捧上盤。（Now 643周四凌晨3時直播）

莫迪貴為挪超勁旅，近年常獲出戰歐聯資格，可惜都喺外圍賽或附加賽便行人止步，包括2020年喺附加賽畀費倫斯華路士踢出局。莫迪喺今屆歐聯外4仗，法定時間只得2勝2負，其中上圈對基卡拉斯域卡，兩回合法定時間打和2比2，鬥到加時先入1球險勝晉級，不宜高估。

另邊廂，土超勁旅加拉塔沙雷雖然喺2021年歐聯外出局，但講到歐聯經驗就贏莫迪幾條街，而且陣中有多名來自5大聯賽嘅球星助陣，包括比利時射手梅頓斯、阿根廷箭頭莫路伊卡迪，以及今夏從水晶宮加盟嘅翼鋒韋費特沙夏，實力有增無減。

加拉塔沙雷今屆4仗歐聯外錄得3勝1和，單計近3仗更獲全勝兼保持清白之身，包括上仗有中場盧卡斯托拉拿領紅牌被逐下，仍小勝奧林比亞1比0，今仗可恃質搶先機。