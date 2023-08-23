田徑世錦賽第4天　馮彬為中國隊獎牌開齋

在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽來到比賽第4天，中國隊終於迎來今屆獎牌「零的突破」，馮彬在女子鐡餅決賽擲出個人最佳成績，獲得銅牌。

中國隊連續三天錯過了爭牌機會，男女子競走20公里項目錯失了獎牌後，被視為中國隊最有競爭力的男子三級跳項目，奧運銀牌得主朱亞明及方耀慶雖然表現出色，但最終無獎而回。

馮彬周二出擊爭逐女子鐵餅決賽，第一擲即投出66米97，前三回合以次名獲得後三回合的資格，其後她先後擲得67米18、67米41及68米20；然而美國的泰莎加(Laulaga Tausaga)則在第5擲做出69米49即升到首位，並將馮彬推落第3位置，最終馮彬以個人今季最佳成績獲得銅牌，金牌是泰莎加，銀牌則是另一位美國熱門選手柯曼(Valarie Allman)，其成績是69米23。

此外，男子跳高決賽爭持相當激烈，東京奧運金牌得主意大利的譚巴爾，與美國跳遠兼跳高雙棲名將哈里遜都跳過2米36，二人在最後階段火併；而譚巴爾兩次試跳2米38都不成功，哈里遜則3跳失敗，譚巴爾最後挑戰2米40都未能成功，但因為他於2米36一跳過，而哈里遜第二跳才成功，因為最終譚巴爾贏得生涯首面世錦賽金牌。