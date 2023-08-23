F1於11月賭城首演　紅牛搵佩雷斯拍宣傳片

紅牛為迎接11月19日首次在美國拉斯維加斯舉行的F1一級方程式大賽車，特別製作了一段精彩的預告片 ¡Vamos, Vegas! (Let’s go Vegas!) 。Red Bull車手佩雷斯連同車隊CEO賀拿以及冠軍戰車RB7，加上一班拉斯維加斯標誌性人物，在預告片中展示了拉斯維加斯這個被譽為最具聲色魅力的城市與一級方程式賽事絕對是天作之合。

佩雷斯在預告片中與賀拿講述自己在拉斯維加斯這個不夜城的24小時奇遇，由駕駛冠軍戰車RB7極速飛馳在酒店、賭場林立的拉斯維加斯大道，然後在內華達州沙漠上，與拉力賽冠軍車手、來自拉斯維加斯的Bryce Menzies鬥車，直到最後RB7戰車離奇地懸坐在賭場的屋頂上。除了Bryce，預告片動員了不少來自拉斯維加斯的標誌性人物，例如：貓王模仿者、艷舞女郎、魔術師Mat Franco、藍人樂團(Blue Man Group)，以及有Mr. Las Vegas之稱的Wayne Newton。

賀拿表示：「大家對F1拉斯維加斯賽站非常期待，我們都非常興奮。周六晚上在拉斯維加斯大道上作賽，場面將會十分壯觀同時為賽事帶來有趣氛圍。拍攝輕鬆的預告片 ¡Vamos,Vegas!是一個最好的方式讓大家準備好迎接11月的F1賽事。」紅牛是F1拉斯維加斯賽站的合作伙伴，並將會帶來全新的賽道旁活動、專屬的接待選項以及不同的消費體驗，包括通往Red Bull Energy Station，一個佔地20,000平方呎的賽道旁接待中心，提供為期三天、優質觀看賽事的位置、現場音樂、娛樂和美食，並可以與車手面見。