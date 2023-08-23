攞完盃士氣大振　美斯轉戰美聯盃再搶W

美聯盃4強大戰，FC辛辛那提主場對國際邁亞密，「豪門」國際邁亞密自從簽入昔日「巴塞三寶」美斯、布斯基斯、佐迪艾巴之後，實力大增，近7場比賽法定時間取得5勝2和，阿根廷球王美斯合共轟入10球，腳風極順，最近更協助球隊奪得北美聯賽盃冠軍；今仗轉戰美聯盃，相信可以繼續數胡入波，國際邁亞密有力反客為主，擊敗FC辛辛那提，直取客勝。（周四早上7時開賽）

美斯加盟國際邁亞密後，踢咗7場都係北美聯賽盃，包括上仗決賽對拿舒維爾，又射入世界波，迅速取得登陸美國之後首個錦標。事實上，以呢位36歲前鋒嘅級數空降北美球壇，實在係大超班，幾乎任由佢表演，經常以唔同方式入波，包括罰球、遠射，令對手防不勝防。

更何況國際邁亞密仲有兩位前西班牙國腳布斯基斯、佐迪艾巴，將昔日巴塞隆拿前中後骨幹移植入球隊，以國際邁亞密踢北美聯賽盃嘅佳績，證明「星戰策略」非常成功，今仗勢必乘勝追擊，力爭打入決賽。

至於FC辛辛那提雖然屬於美職東岸榜首球隊，但要留意佢哋自8月5日喺北美聯賽盃32強出局，其後有超過兩星期冇比賽，直至8月21日先至喺美職作客哥倫布機員，結果大敗0比3，可見球員休戰太耐，比賽狀態明顯下滑，所以寧捧當頭起嘅國際邁亞密客勝。

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