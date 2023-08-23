亞冠盃　家鄉地標戰　立花稜也引日媒關注

港超聯球隊理文於日本完成「亞冠盃」附加賽後，周三（23日）啟程回港，為周六（26日）聯賽首戰對晉峰作準備。對浦和紅鑽一戰擔正的日援立花稜也（Tachi），賽後獲得當地媒體關注，Tachi也分享到能夠在紅鑽主場作賽的感受，形容是特別一刻。

日援立花稜也於理文「亞冠盃」附加賽作客浦和紅鑽一戰，以正選身分踢足全場，Tachi還記得走入比賽場地埼玉2002體育場前一刻的感覺：「感覺好興奮，之前外圍賽對峇里聯賽前我好緊張，但呢次嚟到日本反而冇咁緊張，對我嚟講係一次好享受嘅經歷。」紅鑽主場球迷打氣聲響徹全場，Tachi說聲量之大，令他在比賽期間幾乎聽不到附近隊友的提場，但他就說有聽見一班現場理文球迷和親友團的打氣聲。

賽後這位從未在日職賽場上陣過的「黃黑軍團」左閘，在混合訪問區成為日本傳媒唯一追訪的理文球員，包括「日刊體育」等媒體都有發表關於Tachi的報導，Tachi則透露當地記者對其球員生涯非常感興趣，並認為這場比賽，讓日本球迷認識到立花稜也這個名字。Tachi續指希望在今季港超聯賽幫助理文取得佳績，爭取有朝一日重返「亞冠盃」賽場。