集中火力意甲爭霸　 祖雲達斯奪冠呼聲高

新一季意甲爭標形勢面臨變天，老牌勁旅祖雲達斯上季本應有能力問鼎王者寶座，但因為造假數被扣10分，遭嚴重打擊，其後更被歐洲足協禠奪今屆歐洲賽資格。不過，祖記亦因而今季可專注踢聯賽，加上要重建聲譽，爭標決心必定強，有望跑出奪冠。

過去12季意甲，祖雲達斯曾連奪9季冠軍，直至近3季才被米蘭雙雄、拿玻里瓜分錦標。但祖記根基深厚，教練阿里基曾領軍5次捧起聯賽冠軍，加上以現有人腳應付本土賽事，綽綽有餘。事實上，祖雲達斯無緣歐洲賽後，今季最大目標就是重奪意甲冠軍，以及進軍下屆歐聯，比其他競爭對手更有利獲得佳績。

上季冠軍拿玻里，功勳教練史巴列堤、防線主將金玟哉離隊，幸好2位進攻猛將域陀奧森漢、基華拉斯基利亞仍然留隊，新帥魯迪加西亞曾經執教羅馬，熟悉意甲情況，拿玻里可被視為冠軍次選。

米蘭雙雄齊遭拆骨

至於2021/22年度意甲冠軍AC米蘭人腳出現不少變動，2位進攻主將辛度東拿利、巴謙戴亞斯離隊，同時簽入基斯甸普列錫等多位新兵，需要更多時間磨合。另外，國際米蘭亦有迪斯高、盧卡古、波索域離隊，新加盟球員質素一般，恐怕成績難有突破。