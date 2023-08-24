曼聯狀態谷唔起　熱身賽吞般尼3蛋

開季狀態麻麻嘅曼聯，周三(23日)喺一場閉門熱身賽繼續沉淪，對住新升班嘅般尼慘吞3蛋，表現令領隊坦哈格相當失望。據法國《隊報》報道，曼聯準備喺轉會窗完結前繼續添兵救亡，尼斯嘅法國中堅圖迪保盛傳接近加盟，轉會費為3,400萬鎊(約3.4億港元)。

曼聯開咧1勝1負，第1場對狼隊贏波但表現極差，上仗更淨吞熱刺2蛋，周六(26日)迎戰諾定咸森林前，坦哈格特別安排喺卡寧頓訓練基地踢熱身賽，對手係新升班嘅般尼。曼聯今場用咗7名一隊球員帶住新人作戰，包括安東尼馬迪爾、麥湯米尼、雲迪碧克等等。

雖然曼聯只係半力出擊，但一眾後備球員狀態始終谷唔起，尤其美臣蒙特受傷要抖1個月後，麥湯米尼同雲迪碧克都有機會落場，點知今場完全唔夠般尼砌，最終慘吞3蛋。今場擔正嘅一隊球員，唔少都喺坦哈格嘅出售名單上面，輸埋之後留隊機會更加渺茫。

曼聯派後備兵踢熱身賽，不過報道指哈利馬古尼並冇上陣，預示呢位前隊長已冇碇企，據法國《隊報》爆料，曼聯決定唔理哈利馬古尼係咪轉會，先補充中堅人腳，3,400萬鎊收購圖迪保「終點在望」，呢位23歲中堅年初入選法國國家隊，亦係尼斯嘅副隊長，潛力十足。