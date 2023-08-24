美斯2次神助攻　邁亞密絕地反勝入決賽

阿根廷「球王」美斯向北美第2個冠軍進發！周四(24日)朝早美聯盃4強大戰，國際邁亞密喺先落後2球劣勢下，憑美斯交出2次神級助攻，最終激戰120分鐘踢成3比3。國際邁亞密喺互射12碼贏FC辛辛那提殺入決賽，星期日(27日)朝早將爭逐1星期內第2個冠軍。

上周日(20日)贏完北美聯賽盃冠軍後，國際邁亞密今場作客FC辛辛那提陷入苦戰，美斯受到對手重點招呼，國際邁亞密喺18分鐘同53分鐘連失2球。陷入出局邊緣，受到凍結嘅美斯挺身而出，唔入波改玩助攻，68分鐘美斯左路急勁罰球，李安納度甘賓拿接應頂入。

一直努力製造機會嘅國際邁亞密，去到補時7分鐘終於得手，美斯喺左路推進後大腳斬入禁區，再一次準確落喺李安納度甘賓拿頭頂，畀佢輕鬆頂入。加時只係3分鐘，祖斯夫馬天尼斯殺入禁區射入，為國際邁亞密反超前，不過FC辛辛那提亦展示「東岸1哥」實力，喺114分鐘追成3比3。

互射12碼階段，美斯負責為國際邁亞密射第1球不負所托，雙方頭4輪亦全部命中，但FC辛辛那提第5個操刀嘅夏古隆特宴客，國際邁亞密由基馬斯治射入致勝球，12碼贏5比4殺入決賽。