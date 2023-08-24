香港單車「獎牌希望」　李思穎：「要做，就做到最好」

22歲的你在幹甚麼？可能是剛完成大學課程，準備投身社會，尋找工作，但對香港單車女將李思穎（Ceci）而言，22歲的她收穫了不同賽事的獎牌，逐漸成為港隊領軍人物，9月更將會首次踏上亞運舞台，不過與其說對初征大賽感到緊張，Ceci已躊躇滿志，準備好為港隊爭奪獎牌。■圖、文：鄧文滔

「要做，就做到最好」

談到香港單車隊，相信大部份港人會如數家珍般列出黃金寶、李慧詩等名字，慶幸江山自有人才出，「牛下女車神」早前宣布退役後，Ceci就被視為港隊下一個「獎牌希望」。Ceci從幼稚園起，已曾經接觸跆拳道、欖球，3項鐵人及游泳等項目，豐富的體育細胞加上家人從小灌輸認真的態度，似乎已注定她日後有力成為本地體壇的瑰寶，「思穎」笑言：「記得小時候在跆拳道比賽落敗，家人就會過來作『賽後檢討』，他們覺得既然下定決心參與某個活動，就一定要做到最好，不要浪費時間。」

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打動父母開始運動員生涯

與不少香港家長相比，即使Ceci父母也會要求她努力學習，但不會強求成績要名列前茅，也不反對女兒成為全職運動員，唯獨中學時期「思穎」打算轉校，從而有更多時間朝向運動發展，才罕有地與父母意見不合，她解釋道：「轉校之後，1星期大約只有星期一、三和五的上午，以及星期六的下午要上學，可稱得上已經對學業作取捨。」幸好Ceci順利打動父母，她得意地道：「因為運動員生涯可能是很短暫，可以生涯完結後再去讀書嘛！」

以世界賽為目標

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Ceci曾於幾年前的訪問中坦言，小時候不太喜歡單車，但卻贏過不少獎項，令她決定以全職運動員為目標。4年過去，「思穎」逐漸被大眾認識，今年在香港國際場地盃共奪3金1銀1銅，兩年前更助港隊奪得首面全運會女子公路賽金牌，她亦確信當初選擇成為單車運動員的決定無錯；今天的「思穎」對自己依舊堅定，但目標顯然更遠大，盼望衝擊世界賽獎項，接棒踏上前輩走過的路：「以往黃金寶及Sarah（李慧詩），能夠在國際賽奪得不少獎項，甚至穿起彩虹戰衣，所以香港運動員絕對有能力在世界打出名堂，但輪到我們這一代，暫時未有人取得這些成就，所以我會以世界賽為目標。」

李思穎檔案

出生日期：2001年5月5日（22歲）

主項：場地單車麥迪遜及全能賽

今年成績（只列部分）：

‧亞洲場地單車錦標賽全能賽銀牌及捕捉賽銅牌

‧香港國際場地盃3金1銀1銅

首次征戰亞運超興奮

不過在衝擊世界賽獎項前，杭州亞運將是這名小女孩眼前其中一個最重要的目標。訪問之時，她正跟隨香港單車隊到杭州集訓，小妮子對即將首次征戰亞運感到非常興奮：「上屆亞運我只可以在學校，跟同學觀看直播，見證師兄師姐爭奪獎牌，今次終於可親身上陣！」杭州亞運原定在去年舉行，但受新冠疫情影響，延至今年舉行，但Ceci覺得延期反而有利自己，可以有充足時間做到更佳的狀態，以爭奪獎項 ：「今年狀態遠較去年好，所以順延至今年舉行，似乎對我有優勢。」

主項為場地單車全能賽及麥迪遜賽的Ceci透露，已有心理準備要出戰公路及場地賽事，她指場地單車會率先舉行，相信不會影響主項形勢，並有信心在麥迪遜賽及全能賽有所斬獲。或者有人擔心，這名亞運「新丁」背負眾多期望下會壓力過大、影響表現，但Ceci似乎已準備好承擔責任：「我不會怯場，因為自己一向以獎牌為目標，身邊的人向我投以信任，會令我愈加興奮！」