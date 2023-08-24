東亞青年運動會閉幕 港隊22獎牌得主名單一覽
2023年08月24日 14:17
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經過連日比賽，港隊代表於閉幕禮中盡興一番。（港協暨奧委會圖片）
烏蘭巴托2023東亞青年運動會昨晚（23日）閉幕，中國香港代表團共取得2金、6銀、14銅共22面獎牌佳績，在獎牌榜排名第6，其中田徑新秀李紫桃於女子100米及200米跑膺得女飛人寶座，成為港隊雙金得主。
代表團周三晚出席了東亞青運閉幕儀式，而部份成員則已返港，於機場受到支持者迎接。以下是今屆賽事港隊獎牌成績一覽：
金牌（2）
李紫桃（田徑 – 女子100米）
李紫桃（田徑 – 女子200米）
銀牌（6）
梁靖恆（田徑 – 男子200米）
鄒子蕎、徐穎恩、關亦然、岑啓豪（田徑 -混合4 X 400米接力）
周子雅（田徑 – 女子三級跳）
女子籃球隊（籃球）
男子足球隊（足球）
余文傑（跆拳道 – 男子63 – 73公斤）
銅牌（14）
陳一樂（田徑 – 男子100米）
吳君浩（田徑 – 男子200米）
邱蒨庭（田徑 – 女子200米）
賈慧妍（田徑 – 女子跳遠）
林子濤（羽毛球 – 男子單打）
男子籃球隊（三人籃球）
女子足球隊（足球）
金梓軒（跆拳道 – 男子48公斤）
陳卓泓（跆拳道 – 男子48 – 55公斤）
譚竣熙（跆拳道 – 男子55 – 63公斤）
馬心沂（跆拳道 – 女子44公斤）
周嘉儀（跆拳道 – 女子44 – 49公斤）
陳芍僮（跆拳道 – 女子49 – 55公斤）
女子排球隊（排球）