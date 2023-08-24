東亞青年運動會閉幕　港隊22獎牌得主名單一覽

烏蘭巴托2023東亞青年運動會昨晚（23日）閉幕，中國香港代表團共取得2金、6銀、14銅共22面獎牌佳績，在獎牌榜排名第6，其中田徑新秀李紫桃於女子100米及200米跑膺得女飛人寶座，成為港隊雙金得主。

代表團周三晚出席了東亞青運閉幕儀式，而部份成員則已返港，於機場受到支持者迎接。以下是今屆賽事港隊獎牌成績一覽：

金牌（2）

李紫桃（田徑 – 女子100米）

李紫桃（田徑 – 女子200米）

銀牌（6）

梁靖恆（田徑 – 男子200米）

鄒子蕎、徐穎恩、關亦然、岑啓豪（田徑 -混合4 X 400米接力）

周子雅（田徑 – 女子三級跳）

女子籃球隊（籃球）

男子足球隊（足球）

余文傑（跆拳道 – 男子63 – 73公斤）

銅牌（14）

陳一樂（田徑 – 男子100米）

吳君浩（田徑 – 男子200米）

邱蒨庭（田徑 – 女子200米）

賈慧妍（田徑 – 女子跳遠）

林子濤（羽毛球 – 男子單打）

男子籃球隊（三人籃球）

女子足球隊（足球）

金梓軒（跆拳道 – 男子48公斤）

陳卓泓（跆拳道 – 男子48 – 55公斤）

譚竣熙（跆拳道 – 男子55 – 63公斤）

馬心沂（跆拳道 – 女子44公斤）

周嘉儀（跆拳道 – 女子44 – 49公斤）

陳芍僮（跆拳道 – 女子49 – 55公斤）

女子排球隊（排球）