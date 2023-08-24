港男籃無故「被踢出」亞運？港協向亞奧會申訴謎團未解

杭州亞運尚有約一個月開幕，但亞運籃球的賽程及外圍賽安排仍未公布，更有網絡流傳一份「沒有港隊男籃」的分組資料，外圍賽懷疑被取消，令人產生疑團。今日（24日）中國香港籃球總會舉行記招，一眾亞運男籃成員出席表達憂慮，而籃總主席陳瑞添表示已向港協、亞洲籃協、中國籃協查詢，但至今午仍未有清晰答覆，反問：「為何依足條例但不能打？」港協已出信給亞奧理事會（OCA )，但亞奧會至今尚未回覆。

據杭州亞運會官方網頁中，有關籃球賽的專頁顯示，「男子16隊分4組，每組4隊。男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍，共計16隊分成A、B、C、D4組。」賽期定於9月26日至10月7日分假3個場地進行男女子組賽事。籃總主席陳瑞添表示：「我們過去5年進行了連串的集訓計劃，目標就是打亞運外圍賽，爭取打入16強。而賽會規則列明是亞洲前12名入正賽，剩下4席要外圍賽爭奪，故此球隊一直準備打外圍賽中，報名程序我們也依足規例，妥善做足，但上星期五黃昏像被雷劈一樣，收到內地傳媒說16強已定，問內地資深朋友，說是真的。」

然而，籃總表示港協現今還未收到亞奧理事會回覆，究竟今屆亞運還有沒有外圍賽？依然是一個謎，對於籃總及球隊上下成員來說，更如熱鍋上的螞蟻，期待得到主辦方的確實答覆。「疫情期間球員流了幾多血汗，說不讓我們參加就不讓？」陳瑞添恐怕球隊的努力一旦付諸流水，感到痛心。

為港隊征戰逾十年的後衞李琪出席記招表達心情說：「亞運是港隊參加的最好水平賽事，我們準備好久，好齊腳，我自己打算參加完亞運不再打（港隊），所以好期待亞運中再次代表香港，只能說如果今次沒了外圍賽，很難保以後每屆會不會都用排名制分出16強，可能之後幾代港籃都去不到亞運，是很大損失。」

港隊成員上月25日應邀出席亞運香港代表團的授旗儀式，港協發出的代表團名單上，亦列出12名男籃及12名女籃隊的名字，另外亦派隊出戰3人籃球賽。港隊教練趙永良表示：「我們早前去了澳洲集訓，一星期保持兩課練習，而今次港籃的人腳，球員教練都覺得是最好人腳。亞洲盃都打出了好成績，況且我們也要去了授旗禮，所以對現在的情況感到不惑。」他續稱：「如果打了外圍賽輸了，是我們能力問題，還未打就這樣，實在很愕然。」