亞冠盃　分組賽撼韓泰星球隊　朱志光：算係可以

2023/24年「亞冠盃」分組賽周四（24日）抽籤，港超球隊傑志被編入F組，與南韓球隊全北汽車、泰國球隊曼谷聯及新加坡球隊獅城水手同組。總監兼主教練朱志光認為抽籤結果「算係可以」，但指恢復主客制或對球隊表現有所影響。

列入第4檔次的傑志，成同檔次首支被抽中球隊，最終編入F組，總監兼主教練朱志光指抽籤結果「算係可以」：「點都好過入I組，個組望埋去無得踢。全北汽車、曼谷聯我都對過，獅城水手陌生啲，但起碼3隊都唔使舟車勞動，整隊墨爾本城就暈咗喺度。」

雖然成功避過日職球隊，但「朱Sir」卻指要爭出線仍有難度，但會盡力而為：「打得亞冠好公平，分晒檔次，無弱隊，1個月前友賽曼谷聯都輸過2比3，首先希望踢好每一場。」「藍鳥」在對上兩屆亞冠表現出色，上屆更成首支晉級16強的香港球隊，但「朱Sir」提道今屆將恢復主客制，或影響球隊表現：「港超球季正值季初，依家先踢咗1場，狀態無咁好。之前兩屆有咁好成績都係因為季尾踢，無負擔，甚至聯賽都腰斬埋，賽會制下個個集中打亞冠。依家會兼顧多咗，為本地聯賽、香港隊賽事有啲保留。」

另外，今屆亞冠分組賽將設有視像助理裁判協助執法（VAR），「朱Sir」表示屬於好事，但擔心球員或要時間適應：「可以令大家公平競技，但港超未完全實行，球員可能要適應，平時港超有啲犯規可能以為人哋睇唔到，但有VAR就好蝕低，會提醒球員冷靜、聰明啲。」