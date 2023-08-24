兆榮：望弄清楚來龍去脈　阿懃：我們有競爭性

香港男子籃球隊12名成員的名單早已由港協暨奧委會向外發佈，球員包括陳兆榮、蔡再懃、徐遠成、徐遠征、李琪、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、惠龍兒、鄧志恒、楊睿騏及葉耀邦，球隊亦已積極備戰準備下月赴杭州參賽，惟亞運傳出取消外圍賽，對球員構成極大擔憂，後衞陳兆榮望能盡快弄清楚來龍去脈，而阿懃則覺得港籃「有得打」。

四名出席記招的球員逐一發言，效力香港東方的陳兆榮表示：「最重要搞清來龍去脈，如果我們打資格賽輸了，不能打亞運是我們問題，所以希望快些有結果。」

而滿貫球員蔡再懃上屆雅加達亞運亦有為港隊披甲，「上屆亞運我們直入正賽，但再之前若超過16隊報名，就要打資格賽，我們很想知現在16強分組怎得來？到底加起來有幾多隊報名？」阿懃續說：「絕不能跟世界排名直接定16隊，因為賽制一直寫有外圍賽，疫情已沒了很多比賽，再沒亞運很可惜，我們今次陣容有當打的有後生，出到去絕對有得打。」惠龍兒早前隨港籃到澳洲集訓，他亦有亞運經驗，當然期望今屆仍能如常出賽。