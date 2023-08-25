【官宣】曼城簽世一「扭波王」　數據超恐怖

「4冠王」曼城今季勇態持續，英超開咧2戰全勝，不過球隊仲想繼續加碼，周五(25日)宣布簽入雷恩翼鋒謝利美杜古，轉會費為5,500萬鎊(約5.43億港元)，雙方簽約5年。將會着曼城11號嘅謝利美杜古，係上季歐洲5大聯賽嘅「扭波王」，超恐怖進攻數據，連雲尼斯奧斯祖利亞都要靠邊站！

曼城早前賣走馬列斯後，一直物色翼鋒人選頂替，21歲嘅謝利美杜古就係領隊哥迪奧拿嘅心水，呢位比利時國腳簽約後表示：「曼城係世界最佳球隊，加盟佢哋對我同我家人都係非常特別，能夠跟住哥迪奧拿團隊，以及同咁多世界級球員一齊踢波，我肯定我會得到好大進步。」

「雙槍將」嘅謝利美杜古可以踢晒左右兩翼，數據顯示佢上季場均(90分鐘)扭波11.1次、6.72次成功過人都係歐洲5大聯賽No.1，皇家馬德里嘅雲尼斯奧斯祖利亞場均(90分鐘)都有接近10次扭波，但謝利美杜古扭波成功率超過6成，而雲尼斯奧斯祖利亞連4成都唔到，足證謝利美杜古扭波效率奇高。

曼城總監碧格列斯坦亦表示：「謝利美杜古擁有翼鋒需要嘅所有條件，超高速度、無得頂嘅扭波過人，我深信哥迪奧拿會令佢為成世界級球星。」曼城今夏已簽入高華錫、加華度爾同謝利美杜古，總轉會費開支達到1.58億鎊(約15.6億港元)。