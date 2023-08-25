「Ace王」伊士拿美網後掛拍　其紀錄不易破

美國網球「Ace王」伊士拿宣布在下周展開的美國網球公開賽後掛拍，結束個人17年的職業生涯。

38歲的伊士拿今年獲得外卡參加本季最後一項大滿貫，他在個人社交平台上寫道:「是適當時間要離開。」他表示:「我想沒有一個更好的平台，比在紐約離開更適合，17年來的職業生涯，我每年都參加美網，我很期待自己的美國球迷面前的最後一役。」他於美網首圈將面對世界排名93位的Facundo Diaz Acosta。

眾所周知，身高2米08的伊士拿憑強勁的發球見稱，生涯贏得16個職業賽冠軍，然而他共發出14411個Ace球，目前仍是ATP的紀錄，而這位曾高居世界排名第8的名將，另一樣令球迷深刻印象的就是他締造了最長網球比賽，他於2010年溫網首輪比賽，在一場五盤的較量中與法國老將激戰了11小時5分鐘，進行了三天才最終以6比4、3比6、6比7(7比9)、7比6(7比3)、70比68獲勝。

至於美網正賽將於下周一（28日）展開，時隔兩年重返美網的塞爾維亞球王祖高域抽靚籤，被列為2號種子的他應該順利可躋身4強，而爭取衞冕的世界「一哥」艾卡華斯，8強有機會遇上德國的沙華列夫，4強或可能遇上俄羅斯好手麥維迪夫。女單方面，頭號種子是「一姐」施華德，而最近復勇的美國新星歌莉嘉芙則再成為本土球迷的爭標希望。