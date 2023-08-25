安賽龍勇闖世錦賽8強　李卓耀伍家朗無緣晉級

在丹麥舉行的世界羽毛球錦標賽激戰連場，爭取主場衞冕的世界「一哥」安賽龍大戰中華台北名將周天成，成功闖關，而香港兩位男單李卓耀及伍家朗則遇上強敵，雙雙16強止步。

世錦賽已進入16強階段，周四上演的各場大戰中，香港兩位男單好手李卓耀及伍家朗先後亮相，被列為15號種子的李卓耀遇上4號種子的日本名將奈良岡功大，以直落兩局11比21及4比21落敗，無緣8強；而隊友伍家朗與中國名將石宇奇一戰則鬥得激烈，今仗爭逐了1小時12分鐘，伍家朗與對手打足三局後以7比21、21比14、20比22憾負，未能躋身8強。此外，香港女雙組合楊雅婷／李霈霖面對世界第一組的南韓金昭映／孔熙容，力戰下以19比21、11比21落敗，無緣再進一步。

至於另一焦點賽事就是頭號種子安賽龍對周天成，先後在2017年及去年贏得男單冠軍的安賽龍保持強勢，以21比13及21比19獲勝，成功晉級；而2021年世界冠軍新加坡的駱建佑則與印度名將柏蘭奈苦戰三局，以18比21、21比15及19比21落敗。

女單方面，兩位奪標熱門中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎均雙雙晉級。另一中國女將王祉怡淘汰了5號種子的何冰嬌，成功躋身8強，將與陳雨菲上演內戰。