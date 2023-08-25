佐藤壽人：浦和乘勝追擊 玩轉湘南

湘南比馬上周末作客以1比2不敵大阪飛腳，令他們繼續於聯賽榜敬陪末席，依然要為護級而戰。

當失去控球權後，他們就表現得攻守失據。如果他們希望可以開始在往後的比賽，取得分數而回的話，每當能夠控球在腳的時候，那就不可以太過冒險了。

要留意，他們的當家射手町野修斗亦於6月尾時離隊，轉戰歐洲賽場。由於町野修斗經已離隊，我預期大橋祐紀如今需要帶領球隊進攻，他不但於前線勤力走動，而且在禁區內也是一位把握力相當之好的射手。

浦和紅鑽上星期五晚以1比0擊敗了名古屋鯨魚後，令他們有一定機會衝擊聯賽冠軍。

他們攻守的組織性甚佳，縱使他們對名古屋鯨魚時受壓，但門將西川周作表現出色，為球隊成功力保3分。

前線進攻方面，他們擁有荷西簡迪這位優秀球員坐鎮。這位前鋒既有能力保護皮球，亦能夠於禁區外的位置取得入球，為對手大門製造強大威脅。

湘南比馬將希望可以排出一個緊密的陣式，令浦和紅鑽陷於苦戰，但我認為當浦和紅鑽於中場搶到皮球後，絕對有能力積極地成功作出突破，有見及此，他們今仗將可獲勝而回。