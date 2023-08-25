港超聯　基奧雲尼回歸加盟標準流浪

港超聯球隊標準流浪周五（25日）透過Facebook專頁，宣布曾當選香港足球先生、後來更入籍代表香港出戰國際賽的基奧雲尼已與球會跟簽約，重返流浪。這位在香港頂級組別賽事錄得近180個入球的射手表示，200球的里程碑不易達到，但會嘗試挑戰。

早在2012/13球季更效力過流浪基奧雲尼，效力過南華、東方龍獅及富力R&F等本地球隊，過往曾取得香港足球先生、香港足球明星、神射手這些個人獎項，亦曾贏過聯賽、「高級組銀牌」及「足總盃」冠軍。這位巴西裔港腳自從前球會在2020年10月退出港超聯之後離開職業足球，最終在休戰3年後回歸港超。

「之前效力的球隊解散後，我回巴西訓練了4個月，直到感染新冠病毒而停止訓練，康復後我則開始著手開創個人事業。」女兒去年大學畢業後今年初到內地工作，基奧雲尼亦與妻子到了內地生活，由於家庭壓力驟然減輕，他因此「靜極思動」：「我可以專心享受足球的樂趣了，所以決定回歸職業足壇。」

基奧雲尼表示，重返職業足球的首兩個星期是重大挑戰：「重新開始訓練的首周，經常出現肌肉疼痛的情況，我要小心掌握訓練量、避免受傷，並且要運用生理學的知識，讓訓練更具成效、保持身體健康。相信經過這段艱難的日子後，我會逐步重拾狀態。」

「也許沒有人會相信我到這個年紀還可以有所表現，始終我離開賽場已經3年而非3星期，所以首先要做好踢比賽的準備，然後才去想爭取個人成就。」基奧雲尼期望能幫助流浪爭標及扶持青年球員成長，此外還有挑戰個人目標：「目前我在香港的賽事大約入了180球，所以我想嘗試挑戰200球這里程碑。」

【球員檔案】

基奧雲尼(Giovane Alves da Silva)

出生日期：25/11/1982

身高：1.80米

位置：前鋒

曾效力球隊：布魯斯基(巴西)、佩洛塔斯(巴西)、阿雷格里港聖荷塞(巴西)、布盧梅瑙(巴西)、迪亞斯(巴西)、大都會(巴西)、赫爾曼艾切加(巴西)、晨曦、廣東日之泉(中國)、南華、東方龍獅、富力R&F