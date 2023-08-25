亞運籃球賽程公布　資格賽「消失」港男籃未在名單

杭州亞運組委會今日（25日）公布五人籃球賽賽程，16支男子參賽隊伍悉數列出，香港男子籃球隊並未在名單之上，而賽例原定的資格賽則已「消失」，如最終賽程不變，意味着亞運主辦方將港籃的參賽資格排除，可是至今為止，港協及籃總仍未收到大會通知。

上周五（18日）內地傳媒流出一份亞運男籃的分組名單，顯示大會按亞洲排名已編排16支球隊「直入」正賽。中國香港籃球總會周四（24日）舉行記者會，指連日來向港協暨奧委會、亞洲籃協及中國籃協查詢，而港協亦已於21日向亞奧理事會（OCA）去信查詢卻未獲回覆。球隊上下對事件感到費解。

中國香港籃球總會主席陳瑞添向《東網》表示，「籃總第一時間就事件向港協申訴，而港協亦已向亞奧會強烈表達關注，然而賽會將自己定出來的賽例自己打破。我們原定安排港籃於亞運後、約11月時到福建集訓，現在有關港隊的練習計劃，須要再請示體院及相關部門。」