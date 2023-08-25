亞運籃球賽程公布 資格賽「消失」港男籃未在名單
2023年08月25日 14:58
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亞運男籃外圍賽被擱置，令香港男籃無法參賽。(FIBA圖片)
杭州亞運組委會今日（25日）公布五人籃球賽賽程，16支男子參賽隊伍悉數列出，香港男子籃球隊並未在名單之上，而賽例原定的資格賽則已「消失」，如最終賽程不變，意味着亞運主辦方將港籃的參賽資格排除，可是至今為止，港協及籃總仍未收到大會通知。
上周五（18日）內地傳媒流出一份亞運男籃的分組名單，顯示大會按亞洲排名已編排16支球隊「直入」正賽。中國香港籃球總會周四（24日）舉行記者會，指連日來向港協暨奧委會、亞洲籃協及中國籃協查詢，而港協亦已於21日向亞奧理事會（OCA）去信查詢卻未獲回覆。球隊上下對事件感到費解。
今天亞運組委會更新了官網賽程（https://www.hangzhou2022.cn/sssg/ssxm/202203/t20220330_46419.shtml），列出男女子五人籃球賽由9月26日開始的每天賽程及對賽，4個男子分組的形勢與日前流傳的名單雷同，大會按亞洲排名而定出16支參賽隊，香港目前亞洲排名25，按賽例須打外圍賽爭取晉級。可是，原本賽例列明的「12+4」賽制，即亞洲排名前12的隊伍及資格賽晉級的4支隊伍可打亞運的安排，卻沒有任何資料交待下消失於賽程表上。這無疑剝奪了港籃的參賽機會。
中國香港籃球總會主席陳瑞添向《東網》表示，「籃總第一時間就事件向港協申訴，而港協亦已向亞奧會強烈表達關注，然而賽會將自己定出來的賽例自己打破。我們原定安排港籃於亞運後、約11月時到福建集訓，現在有關港隊的練習計劃，須要再請示體院及相關部門。」