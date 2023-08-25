田徑世錦賽發生罕見炒車　牙買加跑手碎片入眼

在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽出現罕見意外，負責接載運動員的兩部高爾夫球車發生碰撞，牙買加跑手赫臣（Andrew Hudson）碎片入眼，而剛贏得百米飛人金牌的美國尼拿斯「炒車」後無礙表現，以首名成績躋身男子200米決賽，爭取成為保特之後的第1人。

世錦賽200米準決賽於周四上演，但因為兩部載有參賽跑手的高爾夫球車在場外相撞，有運動員更跌出車外，當中有份參加200米準決賽的美國飛人尼拿斯及牙買加跑手赫臣在車內，因此他們的賽事也因此而推遲了半小時進行。

牙買加的赫臣被編在第一組比賽，因為被「炒車」意外令有些碎片入眼，要經醫護處理仍未有好轉，其後他照跟賽程「眼矇矇」出戰，結果跑出20秒38，小組第5名衝線，總成績排第14，原則上無緣躋身決賽，「當我睜開眼，仍然視野模糊，我不斷想着是否出賽，但我付出努力來到這裡，只要我能夠跑，我都想嘗試。」其後牙買加隊向賽會上訴，為赫臣成功求情，可以成為躋身決賽的第9人，將可與其餘8位決賽選手爭逐男子200米的金牌。

至於4日前贏得100米金牌的尼拿斯，則沒有受到「炒車」影響到表現，在另一組跑出19秒76，以總成績首名躋身決賽，26歲的他將爭取成為保特於2015年後首位包攬100及200米金牌的男飛人。

此外，希臘名將泰托路在男子跳遠項目上實現「大滿貫」，他在最後一跳技壓群雄跳出8米52首奪世錦賽金牌，集齊了奧運、世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽及室內歐錦賽的冠軍，稱霸世界。他賽後坦言:「這是我最想的一面金牌，我在最後一跳試著保持冷靜，我想跳得比8米50更遠，這是一次很好的一跳，也比去年好，接下來我要拼命衞冕。」