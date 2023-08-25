男子沙排組合不能參與亞運　斥排總過錯要運動員承擔

香港男子沙排組合黃嘉潤/謝鍵泓周四（24日）在社交平台發文，指排總早前表示，他們不符合港協暨奧委會標準，因此不能出戰9月展開的杭州亞運。他們透露事前對港協的標準並不知情，認為是總會過失導致兩人失去參加亞運的機會。港協暨奧委會其後回應指，已於今年2月10日公布選拔標準，並提到曾於7月兩度覆核運動員的參賽資格，但相關運動員沒有提交新的成績支持覆核，故此仍然未能符合選拔準則。

黃嘉潤及謝鍵泓提到，他們在去年12月的亞運選拔賽奪得第1名，滿以為取得亞運入場券，惟排總月前突然告知二人，由於不符合港協暨奧委會的標準，因而不能出戰亞運。他們強調事前並不清楚港協有設立準則，指控排總出現過失，以致他們無法踏上亞運舞台：「既然有所謂標準在前，我們何必拼命贏得資格賽？耗盡運動員心力，到頭來卻是一場空。而總會後知後覺方才通知運動員，但後果卻由運動員來承受，這很明顯是總會的過失，使我們失去了參加亞運會的機會！」

他們稱早前已先後數次向港協暨奧委會上訴，惟皆失敗告終，甚至日前在亞洲巡迴賽奪得第9名後再次上訴，港協以賽委會報名日期已過為由，宣告上訴失敗，他們反問港協並慨嘆：「你們的工作難道就是要粉碎運動員的夢想？運動員的壽命非常短暫，我們已經沒有下一個四年可以任意蹉跎了……」

港協其後作回應，表示已於本年2月發放選拔標準，到5月收到排總提交排名，並於7月11日公布結果。港協透露曾在7月14和31日得悉排總的覆核申請，但由於運動員未有提交新的成績支持，因此仍然未能合乎選拔準則，直到8月17日再次收到排總覆核申請，但由於提交運動員名單的期限已在7月15日到期，杭州亞組委各亞洲奧林匹克理事會已表示不會接受申請。

翻查港協在2月公布的選拔準則，運動員需要在2018年至2023年期間，於東京奧運、雅加達亞運、世錦賽、亞錦賽、陝西全運會等賽事獲得頭8名便自動入選，其餘選手如果能符合部份條件，皆可入選，包括在2018年至2023年期間，曾出戰有至少4名代表參加的賽事中，取得前2/3的名次、受體院C級或以上的資助、在相關項目的國際組織取得資格、亞運新項目、以及曾在世界和亞洲排名取得前3位。