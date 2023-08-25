強攻盧頓力爭首勝　車路士晒冷做大騷

今季仲未打開勝利之門嘅車路士，今晚凌晨將會迎戰新升班球隊盧頓，兩隊實力上有一定差距，「藍戰士」為求盡快打響勝鼓，今仗必定火力全開，預期會壓住盧頓狂攻，兵微將寡嘅盧頓防守力弱難以招架，開3.5球入球大機會高唱入雲。（Now 621及611周六凌晨3時直播）

車路士頭兩輪只係得1和1負，不過喺領隊普捷天奴帶領下，球隊控制比賽能力有明顯提升，兩場聯賽都係佔上風嘅一隊，只要加強把握力就可以提升成績，最重要係兩大攻擊手尼高拉斯積遜同史達寧狀態勁弗，主場出擊有望扭轉頹勢。

近兩次對升班球隊多波入

不過，喺韋斯利科芬拿、列斯占士接連重傷下，車路士嘅防守亦未見穩陣，上場就出現唔少犯錯，被韋斯咸轟入3球，新加盟嘅摩西斯卡些度未融入，表現成疑。車路士對升班球隊例搶攻，失球危機會進一步提升，佢哋近兩次聯賽對升班球隊，總入球都開4球或以上。

盧頓防守弱頂唔住

盧頓因為主場重建仍未啟用，上輪聯賽更被迫延期，佢哋喺開咧戰作客白禮頓即慘敗1比4，證明球隊戰鬥力同英超有頗大距離，陣腳未穩下造訪史丹福橋球場，隨時成為「入球騷」嘅箭靶，一於捧3.5球入球大。