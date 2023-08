帆船港隊5男4女戰亞運　洛雅怡走出低谷力爭獎牌

杭州亞運尚有一個月開幕,香港帆船隊今日(25日)在小棕林海灘會見傳媒,分享近況。東京奧運代表洛雅怡(Stephanie)早前走出低谷,於德國舉行的基爾周摘下銅牌,有信心踏上亞運頒獎台。

帆船隊派出5男4女參加亞運,焦點落於奧運代表洛雅怡。她完成東奧後,成績陷入瓶頸,花上一年時間走出低谷,今年6月於國際綜合帆船比賽基爾周奪得銅牌。「我充滿信心,過去幾個月訓練良好,又有新教練(Harris Tsolis),帶來不少轉變。每個運動員都會遇上低潮,很高興我努力走出來了。」她希望把經驗帶到亞運,力爭ILCA 6單人帆船獎牌:「我第一次參加亞運,能夠在大型運動會代表香港,感覺非常特別。奧運是與『the best of the best』競爭,希望把經驗帶到亞運。」

貝俊龍(Nicholas)是隊中唯一有亞運經驗的,於上屆亞運激光級獲得第7名,今屆轉戰ILCA 7單人帆船。「上屆我只有十八九歲,今屆更冷靜,也更懂享受比賽。我會付出100%,希望突破自我。」他透露港隊下月提前出發杭州,熟習當地天氣和水流。

14歲的黃子晏是最年輕的隊員,將角逐ILCA 4單人帆船。「我十歲開始玩帆船,去年才轉項,不敢相信這麼快去到亞運。我會全力以赴,讓自己和香港人感到自豪。」她視師姐洛雅怡為偶像:「她出戰東奧對我很大啟發,如果沒有她,我或許不會有動力繼續(帆船生涯)。她是偉大的帆手,很高興終於做到她的隊友。」

港隊名單

男子

貝俊龍 ILCA 7單人帆船

陳建充 ILCA 4單人帆船

梁普澤 風箏衝浪

Russell Aylsworth 49er

Akira Sakai 49er

女子

洛雅怡 ILCA 6單人帆船

黃子晏 ILCA 4單人帆船

蔡穎姿 49erFX

易希澧 49erFX