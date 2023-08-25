近6次對賽全勝　惡客皇馬明恰切爾達

西甲重頭戲，切爾達主場迎戰皇家馬德里。「銀河艦隊」開季兩連勝高踞榜首，表現對辦，今仗作客切爾達力爭3連勝，佢哋近6次對切爾達全勝，明顯食住對手，客勝屬信心之選。（Now 632周六凌晨3時30分直播）

皇馬今夏最大收穫，就係重金簽入中場球星祖迪比寧咸，呢位英格蘭新星近兩仗攻入3球，極速適應西甲節奏同融入球隊，預期今場會繼續數胡，至於前鋒雖然冇咗賓施馬，但巴西孖寶洛迪高高斯同雲尼斯奧斯祖利亞已相繼「開齋」，狀態對辦，球隊攻力保持強大。

此外，佢哋中堅同門將問題亦已順利解決，中堅艾達米列達奧首仗受傷，已改由魯迪格夥拍阿拉巴扼守中路，門將泰拔高圖爾斯養傷，車路士借將阿列沙巴拿加今仗將會登場，取代副選門將盧連把關。

另邊廂，由賓尼迪斯執教嘅切爾達，本身實力同皇馬已經有距離，而且佢哋開季僅得1和1負，狀態仍未操起，兩場都喺上半場先失守，首仗淨吞奧沙辛拿兩蛋，上仗對皇家蘇斯達憑奧斯卡文古沙補時4分鐘建功，先勉強以1比1逼和對手僥倖搶得1分，今仗面對「銀河艦隊」，恐怕搶分機會不大。

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