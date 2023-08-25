港超聯　冠忠南區對香港U23撳住砌

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）頭場，冠忠南區本季首度於主場香港仔運動場出擊，迎戰香港U23。南區暫以較佳得球位居榜首，今勢乘主場之利繼續搶攻；至於香港U23會全力做好防守，務求有所突破。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

冠忠南區首周旗開得勝，但主教練楊正光指會針對防守作調整，不讓對手輕易製造威脅：「上場有Ivan（伍瑋謙）做幾吓神救，係贏波關鍵，但今場要守好啲，唔可以畀對手太多機會。」「光Sir」稱有觀看香港U23上周對東方的賽事，形容對方表現不失禮：「佢哋上場初段壓逼做得唔差，令東方組織唔太順利，所以我哋要小心部署。」此外，古安奴有傷在身，能否上陣屬未知之數。

香港U23上場兩度被對手利用死球破門，主教練司徒文俊呼籲球隊，切忌重蹈覆轍：「川瀨浩太、基斯同古安奴相當擅頂，所以盡量唔好畀南區咁多死球機會，否則會好麻煩。」「司徒Sir」又指南區踢法較以往進取，已就這方面構思應對方法：「佢哋用波多咗，過去幾日操練，都有準備點守佢哋嘅地面推進。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 17.李小恆

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 22.曾以行 4.宋紘毅

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：10.林學曦 7.劉家喬 3.李樂謙