祖高爾：紅魔穿梭森林大冒險

儘管曼聯在頭兩輪英超贏了1場，但整體的發揮卻是強差人意。在季前預測及上周對熱刺的賽前，我都對他們的中場結構提出了很大疑問，可惜至今仍未見到他們解決問題，令人對他們的信心有所提升。

曼聯目前的體系沒有起到任何協同效應或者控制節奏的作用，包括前場的三人組合明顯格格不入，拉舒福特在中鋒位置看來不太自在，安東尼馬菲奧斯和加拿祖則完全失去了活力。他們在對熱刺的比賽中，曾經有一剎那的亮眼表現，但在頂級水平的聯賽中卻是遠遠不足夠。

如果接下來的比賽，如我沒有看到曼聯在卡斯米路的旁邊加插一名防中，我會感到非常震驚，皆因在過去兩場聯賽，他們都在球場中路被對方壓制，我相信諾定咸森林也會留意到這一點。我喜歡年輕力壯的麥湯文尼，他體力充沛兼且身體強壯，在卡斯米路這種世界級球星指導下才能變得更好。麥湯文尼帶來的安全感，將提升般奴費南迪斯及安東尼等人在前場的自由度，並成為曼聯贏波的關鍵。

曼聯要先發制人並盡速入局，不要讓諾定咸森林有機可乘，否則奧脫福的主隊球迷就會開始抱怨。我曾經在奧脫福為其他球隊上場比賽，故敢擔保曼聯處於領先及落後的情況下，氣氛完全是兩碼子的事。如果曼聯能先開紀錄，「夢劇院」的球迷打氣聲將會很震撼。

另一邊廂，諾定咸森林將以良好的精神面貌出征奧脫福球場，而且會負隅頑抗。首輪聯賽他們作客阿仙奴，雖然中大部分時間都被碾壓，但他們表現出堅持下去的勇氣和決心，並幾乎能追和對手，繼而再於上周主場絕殺錫菲聯2比1，令球隊上下軍心大振。 我認為其領隊史提夫谷巴會部署打反擊，當你擁有像艾禾尼爾一樣的前鋒在前線，總能在快速反擊中製造入波機會。

我對這名在頭兩輪聯賽均有士哥的球員印象非常深刻，其實在上季季尾，他的表現已相當出色，可以背對龍門踢球，而且帶領其他人參與進攻，同時也能起到拉鬆對方防線的作用。曼聯守衞必須對他嚴加看管，並不可以在防守上有任何輕微的失誤，否則的話便會被他用入球來懲罰。

對於曼聯來說，我認為這將是一場比預期更艱難的比賽，但我深信他們憑藉主場優勢小勝對方2比1。