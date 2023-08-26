【有片】C朗大爆發創造4球　3大球星夢幻組織入波

周日(26日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，葡萄牙巨星C朗大發神威，轟入3球及1次助攻，另一位星級射手沙迪奧文尼亦梅開二度，率領艾納斯作客以5比0大勝艾法特，打開今季聯賽勝利之門，盡顯「金鑽組合」威力。C朗早前捧阿拉伯冠軍盃，但不獲國際足協承認為正式賽事，導致冇咗1個獎盃紀錄，佢今仗以行動，證明自己屬於真材實料嘅冠軍級人物。

C朗近期遇到唔少阻滯，協助艾納斯奪得阿拉伯冠軍盃，但喺決賽受傷，導致缺陣沙特聯賽首輪賽事，睇住球隊不敵由謝拉特執教嘅伊蒂法克，第2場即使復出，但冇波入，艾納斯再吞2蛋。

艾納斯上仗亞冠盃反勝沙比阿爾阿里，C朗多次喺禁內區遭侵犯，但中國球證傅明都拒絕判12碼，令呢位38歲射手暴跳如雷，同對方爭吵，甚至推開想同佢自拍嘅在場人員。最晴天霹靂係國際足協只將阿拉伯冠軍盃視作「熱身賽」，而非正式賽事，權威網站《轉會市場》更新C朗資料，將阿拉伯冠軍盃紀錄，同埋6場入6球嘅成績刪除，C朗奪冠數字維持34冠，令佢非常無癮。

C朗谷埋一肚氣，今仗聯賽終於大爆發，開賽27分鐘，艾納斯3位球星合作，波索域直傳，C朗後腳妙傳畀沙迪奧文尼射入，跟住C朗自己亦入番2球。比賽末段，呢2位前「雙紅」射手再度嚟料，沙迪奧文尼射成4比0，C朗補時6分鐘入波，完成帽子戲法，贈艾法特5蛋。