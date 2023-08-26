史達寧梅開二度　車路士終於開齋

周六(26日)凌晨英超，車路士主場以3比0大勝新升班球隊盧頓，今季踢到第3場終於打開勝利之門，近年事業走下坡嘅史達寧，今仗鹹魚翻生，個人梅開二度，成為贏波大功臣，佢被換離場時，車仔班主保利及現場球迷都起身為佢鼓掌，認真架勢。

備受傷兵問題困擾嘅車路士，今季首2場英超分別打和利物浦，不敵韋斯咸，今仗面對魚腩球隊盧頓，終於佔上風。開賽17分鐘，史達寧個人表演，右路突破扭過對方2位球員，殺入禁區窄角度勁射入網。

換邊之後，文路古士圖右路傳中，史達寧接應射成2比0，值得一提，今夏正式由里昂加盟車路士嘅文路古士圖今仗貢獻2次助攻。車仔第3個入波，史達寧亦有好大功勞，佢右路快放之後傳中，皮球省中人稍為改變方向，前鋒尼高拉斯積遜近門剷入成3比0，呢位22歲塞內加爾國腳今夏由維拉利爾轉投車路士，取得首個英超入波。

史達寧今仗演出非常搶眼，3次射門中目標入2球，仲有2次關鍵傳球、2次成功過人、1次創造機會，佢喺補時被換離場，車仔班主保利及球迷都起身為佢鼓掌致敬，當選為今場最佳球員絕對實至名歸。