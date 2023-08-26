皇馬贏波代價大　鋒線大將受傷

周六(26日)凌晨西甲，皇家馬德里踢到比賽末段，靠祖迪比寧咸入波，作客以1比0絕殺切爾達，開季3戰全勝，但亦付出沉重代價，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞受傷退下火線，似乎傷勢唔樂觀，難免會削弱球隊未來賽事爭勝本錢。

開賽3分鐘，切爾達中場法蘭貝坦曾經射門入網，但因為有球員犯規在先被判入球無效。皇馬雖然避過一劫，但去到12分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞疑似拉傷肌肉，曾主動要求換離場，即使一度重返球場比賽，但僅過6分鐘都係頂唔順，退下火線。

屋漏偏逢連夜雨，換邊之後，皇馬前鋒洛迪高高斯博到12碼，但佢自己操刀主射，被切爾達門將艾雲維拿撲出。眼見皇馬面臨失分危機，「億元先生」祖迪比寧咸再次扮演救世主，81分鐘近門頂入成1比0，協助皇馬全取3分。

祖迪比寧咸今季3場西甲都有波入，成為皇馬史上第8位可以喺球員生涯首3場聯賽入到4球或以上嘅球員，對上一位做出呢個壯舉嘅球員係2009年嘅C朗。最諷刺係祖迪比寧咸踢3場西甲入球數字，已經等於前皇馬球星夏薩特嘅54場西甲入波總數，皇馬今夏用1.03億歐元(約8.7億港元)向多蒙特收購祖迪比寧咸，絕對物有所值。