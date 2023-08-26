阿仙奴熱刺分途出擊做大騷

阿仙奴同熱刺今季都大踢進攻足球。

周六(26日)晚英超好戲連場，兩支倫敦豪門阿仙奴同熱刺將會分途出擊，兩隊今季都大踢進攻足球，娛樂性十足。開季聯賽2連勝嘅阿仙奴氣勢強勁，迎戰富咸必乘主場之利搶攻，1.5球半場大不容錯過。

地頭龍阿仙奴半場多波入

阿仙奴上場作客水晶宮，以寡敵眾下小勝1比0，不過後衞富安健洋食紅牌要坐波監，加上祖利安添巴重傷，防守有一定隱憂。「兵工廠」勝在火力強勁，尤其主場極為進取，連埋上季在內，近5仗聯賽主場有4次半場開2球或以上。

富咸防守曳頂唔住

至於富咸開季聯賽1勝1負，上仗淨吞賓福特3蛋之餘，更有後衞添列姆領紅要停賽，防守再受削弱，今場難以抵擋阿仙奴初段狂轟猛炸。（Now 622周六晚10時直播）

熱刺發茅做大事

早場會有般尼茅夫迎戰熱刺，兩隊上季兩循環交鋒都合演戲劇性入球騷，兩場都由客隊喺90分鐘絕殺贏3比2，今場戰況相信會同樣激烈。熱刺上輪2比0擊敗曼聯踢出信心，今仗勢必乘勝追擊，熱刺近5場聯賽作客，總入球全開3球或以上，值得參考。

般茅主場發力爭開齋

另邊廂，般尼茅夫開咧兩場僅得1分，今仗佔主場之利誓必力爭全取3分，面對防守唔算穩陣嘅熱刺，會主動出擊爭取入球，博2.5球入球大先係明智之選。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

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