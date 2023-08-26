安賽龍衛冕夢碎　戴資穎最後一舞八強出局

世界羽毛球錦標賽周五（25日）在丹麥上演8強。世界球王安賽龍在領先一局下，被印度一哥PRANNOY H. S.反勝；生涯最後一次參加世錦賽的中華台北一姐戴資穎，直落兩局不敵西班牙名將馬蓮，雙雙8強止步。

丹麥「巨人」安賽龍曾於2017和2022年封王，今屆回到主場，力爭二連霸，連挫愛爾蘭的阮日、法國的波波夫Christo Popov和中華台北的周天成，晉級8強，對印度一哥Prannoy H. S.。雙人過往9次交手，安賽龍取得7勝，今場也有好開局，以21：13先拔頭籌。

不過，Prannoy H. S.第二局發力，領先11：9進入技術暫停，再打出一段6：1的攻勢，以21：15扳回一城。進入決勝局，Prannoy H. S.愈打愈勇，中段拉開12：6，以21：16奏捷，局數2：1反勝對手，殺入4強，將與泰國新星Kunlavut Vitidsarn爭入決賽。

女單方面，中華台北一姐戴資穎面對西班牙名將馬蓮，以直落兩局16：21、14：21落敗，8強止步。她在社交媒體感歎「努力看來是還不夠」，又重申這是生涯最後一次參加世錦賽：「謝謝大家的支持，也謝謝大家對於我的期待，但我沒能挺進下一場比賽。 這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助。」