港超聯　冠忠南區對香港U23撳住砌

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）另1場頭場，冠忠南區於主場香港仔運動場，迎戰香港U23。主隊今場有川瀨浩太復出擔正，聯同杜馬思鎮守中路，鞠盈智，佐佐木周和基斯組成中場鐵三角，協助艾華和史提芬彭利拿攻堅，李小恆先列後備；香港U23方面，林學曦以及劉家喬負責爭取入球，鄭進泓和郭子堦擔任中場屏障，雲天樂把守最後一關。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 ［C］

12 杜馬思

16 翟廷峯

18 艾華

24 鞠盈智

28 陳傲軒

香港U23正選：

25 雲天樂 ［GK］

3 李樂謙

6 杜國樑

7 劉家喬

10 林學曦 ［C］

14 鄭進泓

16 郭子堦

20 嚴啟倬

22 曾以行

28 黎皚韜

33 宏愷志

冠忠南區後備：

31 顏翱天 ［GK］

15 黎格爾

17 李小恆

19 趙聡悟

21 馬文政

22 陳潤潼

23 容昊

26 陳凱柏

香港U23後備：

29 鄧梓朗［GK］

44 袁逸朗 ［GK］

4 宋紘毅

5 梁煒烽

8 鄧筵霑

9 何家智

12 吳栢希

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

31 余毅行

66 李卓軒

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）頭場，冠忠南區本季首度於主場香港仔運動場出擊，迎戰香港U23。南區暫以較佳得球位居榜首，今勢乘主場之利繼續搶攻；至於香港U23會全力做好防守，務求有所突破。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

冠忠南區首周旗開得勝，但主教練楊正光指會針對防守作調整，不讓對手輕易製造威脅：「上場有Ivan（伍瑋謙）做幾吓神救，係贏波關鍵，但今場要守好啲，唔可以畀對手太多機會。」「光Sir」稱有觀看香港U23上周對東方的賽事，形容對方表現不失禮：「佢哋上場初段壓逼做得唔差，令東方組織唔太順利，所以我哋要小心部署。」此外，古安奴有傷在身，能否上陣屬未知之數。

香港U23上場兩度被對手利用死球破門，主教練司徒文俊呼籲球隊，切忌重蹈覆轍：「川瀨浩太、基斯同古安奴相當擅頂，所以盡量唔好畀南區咁多死球機會，否則會好麻煩。」「司徒Sir」又指南區踢法較以往進取，已就這方面構思應對方法：「佢哋用波多咗，過去幾日操練，都有準備點守佢哋嘅地面推進。」