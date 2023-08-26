港超聯　堅sir倒戈領紅　大埔1球贏東方

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）假旺角大球場爆發早場對決，東方主場鬥大埔。結果大埔比賽雖然有主教練李志堅在完場後紅牌被逐，但仍憑陳肇鈞一箭定江山，以1比0擊敗東方，取得今季首場勝仗。

東方今場正選作出一個調動，新加盟外援賀爾首次擔正出任右翼，丹尼爾鎮守後防中路，馬高斯踢前一格坐鎮中場，為孫銘謙輸送彈藥；主教練李志堅首次帶領大埔倒戈舊主，派出鍾偉強及利馬等前東方球員出任正選，頂替因傷缺陣的馬卡雷拿，比賽前一日由標準流浪外借加盟的蔡立靖則先列後備。

兩軍開局互有攻守，11分鐘，孫銘謙禁區內窄角度轉身抽射，被謝家榮擋出底線。13分鐘，雷仙奴接應長傳殺入禁區，推過出迎的葉鴻輝，但就被回防的柳志成解圍d。24分鐘，利馬倒掛傳中，陳肇鈞接應一頂斜出。

雙方繼續鬥攻，34分鐘，孫銘謙禁區內再起腳，可惜角度欠奉被謝家榮沒收。大埔42分鐘率先打破僵局，利馬後腳傳球，後上的陳肇鈞面對葉鴻輝冷靜射入，半場前為大埔取得1比0領先優勢。

易邊再戰，東方換入馬希偉加強前場活力，陣型縮後的大埔，及後則派出上季效力東方的蔡立靖。64分鐘，蔡立靖右路殺入禁區起腳，搏到角球。3分鐘後，柳志成右路後上助攻傳入禁區，可惜接應的孫銘跳盡都頂不到。

東方比賽後段一度圍攻大埔後防，89分鐘，孫銘謙後上攻門被謝家榮擋出。最終東方無力回天，大埔將1比0勝局保持到完場，收穫今季首勝。惟完場後出現小插曲，大埔主教練李志堅疑因向球證投訴過激，被紅牌驅逐離場。

李志堅經職員安撫後平復心情，他移至觀眾席接受訪問，解釋事發經過：「我只係投訴我哋有球員倒地球證唔理，佢話我鬧佢，下星期仲要主場，點搞啊？」「堅Sir」指出今場雙方形勢接近，但認為大埔值得贏波：「球員都好搏命，賽前部署就係唔想畀對手太多機會，我哋把握力唔強，唯有等一球機會。」「堅Sir」續指對倒戈帶領球隊取勝沒有太特別的感覺，認為更重要是大埔能夠打開勝利之門，並透露將再有新兵來投。