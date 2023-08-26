港超聯　冠忠南區4球輕取香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）另1場頭場，冠忠南區於主場香港仔運動場，迎戰香港U23。主隊憑艾華、基斯、佐佐木周和史提芬彭利拿各建一功，以4比0擊敗香港U23，全取3分。

主隊今場有川瀨浩太復出擔正，聯同杜馬思鎮守中路，鞠盈智，佐佐木周和基斯組成中場鐵三角，協助艾華和史提芬彭利拿攻堅，李小恆先列後備；香港U23方面，林學曦以及劉家喬負責爭取入球，鄭進泓和郭子堦擔任中場屏障，雲天樂把守最後一關。

主場出擊的南區開賽後立即搶攻，6分鐘，史提芬彭利拿禁區頂主射罰球，被雲天樂救出。11分鐘後，史提芬彭利拿逼甩杜國樑腳下球後，艾華壓入禁區，推過雲天樂後射入，南區先開紀錄。25分鐘，佐佐木周送出直線，基斯一射入網，其後南區攻勢一浪接一浪，球證指雲天樂禁區內掃跌陳傲軒，惟佐佐木周操刀12碼被雲天樂撲出，南區半場領先兩球。

主隊換邊後未有留手，53分鐘，艾華禁區頂妙傳佐佐木周單刀射入，61分鐘，史提芬彭利拿接應角球頂成4比0。75分鐘，後備入替的馬文政傳予史提芬彭利拿起腳，惟中柱彈出，最終南區贏4比0完場。