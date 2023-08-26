港超聯　晉峰迎戰理文 鬥智？鬥力？鬥攻？

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）壓軸大戰，晉峰坐鎮青衣運動場挑戰理文。

晉峰正選：

1 龐焯熙 [GK]

6 布雷迪

8 邵昀俊

9 袁世傑

13 許澤崴

14 曾仲楠

17 何思哲

19 林樂賢

20 鄭璟昊 [C]

77 金相佑

99 文智星

理文正選：

[GK] 陳嘉豪 28

立花稜也 4

保利臣 7

艾華頓 8

安尼亞 9

馮慶燁 15

保連奴 20

黃威 23

黃俊皓 26

杜度 32

[C] 迪高 33

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）尾場，晉峰假青衣運動場迎戰於本地賽事初登場的理文。以新面貌示人的「粉紅兵團」，球員默契及狀態已有所提升，面對更強對手絕不退縮；至於爭標分子「黃黑軍團」能否忘記「亞冠盃」附加賽的失利，爭取聯賽旗開得勝，值得留意。（港台電視32 、on.cc東網周六晚上6時30分直播）

晉峰上仗主場面對均業北區，先開記錄下尾段卻被對手逼和失分，總教練何信賢指暫時屬於「季初波」，球員需要時間適應新教練的戰術，即使理文剛經歷舟車勞頓，但預計己隊亦屬受壓一方：「理文踢咗兩場高強度賽事，對比賽狀態肯定有幫助，新援安尼亞、保利臣表現非常高質，我哋預咗會密集防守應付。」「何Sir」坦言不會強求有分落袋，只希望陣中年輕球員能從中學習，好好展示訓練成果。

翼鋒袁世傑上仗頻頻靠速度佔優，更在一次前場搶截成功後傳入中路，間接讓隊友取得入球，他坦言滿意自己表現，今仗面對正值「5日兩戰」的理文，相信球隊有力製造驚喜：「球隊最大嘅優勢係年輕、有活力，對手啱啱先踢完一場硬仗，球員體能消耗唔少，我哋會全力以赴，喺場上積極走動，希望進攻上製造更大威脅。」

理文周中作客不敵日職勁旅浦和紅鑽，首次「亞冠盃」之旅於附加賽止步，但仍吸取了寶貴的大賽經驗。大軍返港後兩日後隨即要面對首場聯賽，主教練曾昭達承認球員體能儲備會是隱憂，已安排球隊做好恢復，並強調：「今季我哋會再一次挑戰聯賽冠軍，全隊上下努力向呢個目標進發！」保連奴及杜度等新兵於「亞冠盃」未有披甲，「達Sir」表示會視乎操練情況，臨場再決定正選陣。

於「地標戰」起孖的保利臣，就希望延續好表現：「我唔止想爭取入波，仲想做好中場嘅責任，幫球隊控制到個筤奏。」這位荷蘭中場承認仍需時間了解各個港超對手，但就對即將展開的聯賽征途感興奮：「希望能夠收拾心情，盡快適應聯賽嘅節奏，我哋今季想達成好多目標，最主要係挑戰傑志嘅聯賽冠軍寶座。」