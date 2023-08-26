港超聯　新兵晒冷！理文3比1挫晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）壓軸大戰，晉峰於青衣運動場挑戰今季首次於聯賽亮相的理文。結果派出一班新兵應戰的「黃黑軍團」展示強大前場火力，憑艾華頓、保連奴及安尼亞的入球，以3比1擊敗靠凱基破蛋的晉峰。

「粉紅兵團」今場有外援布雷迪首次擔正，與林樂賢組成中場組合，前線繼續派出何思哲及袁世傑攻堅；理文則派出保連奴及杜度兩位「亞冠盃」未有上陣的外援齊齊擔正，安尼亞及保利臣則首次於本地聯賽登場。

周中於「亞冠盃」附加賽失利的理文，今場佔開局稍佔主動。27分鐘，保連奴接應傳中門前一射，可惜角度欠奉被晉峰門將龐焯熙擋出。32分鐘，艾華頓接應保利臣回後，起左腳勁射破網，為理文先拔頭籌。4分鐘後，安尼亞接應長傳，殺入禁區起腳省到人都入，理文擴大領先優勢。41分鐘，艾華頓推入大位燙射遠柱，被龐焯熙飛到盡撲出。上半場補時階段，艾華頓半單刀被龐焯熙撲出不遠，再由保連奴補中，臨完半場前為理文贏到3比0。

換邊後，理文用胡晉銘換走受傷的黃威，晉峰則換上凱基希望挽回敗局。49分鐘，袁世傑高速壓入禁區，被回防的黃俊皓侵犯，球證直指12碼點，極刑由凱基操刀射入，為主隊扳回一城。理文失守後，繼續耐心組織攻勢，53分鐘安尼亞傳入門前，杜度加一頭，又被龐焯熙化解危機。80分鐘晉峰前場逼搶成功，文智星扭過出迎的陳嘉豪傳中，不過凱基接應就射中回身及時的陳嘉豪，無功而還。最終理文將3比1勝局保持到完場，爭冠之路取得完美開局