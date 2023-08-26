港超聯　傑志主場鬥港會 金信煜擔正

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）頭場，傑志坐鎮旺角大球場，迎戰上季奇兵港會。「藍鳥」開鑼戰順利取勝，今場勢必乘勝追擊；港會在主力可能缺陣下，且看能否為球迷帶來驚喜。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

傑志上仗3球擊敗大埔，順利旗開得勝，總監兼主教練朱志光坦言滿意球隊發揮，今仗面對首周輪空的港會，他承認或佔一定優勢：「對手多咗啲職業球員加盟，一定有幫助，唔似以往咁完全業餘，但好多我都有教過。比賽狀態可能我哋好啲，踢多一場就一場，同埋依排天氣真係太熱，我哋用波嘅一方可能有著數。」陣容方面，「朱Sir」透露奧拿斯受輕傷，外援方面或有所輪換，金信煜今仗有機會擔正。

後衞丹卓斯基上仗地標戰踢足全場，為傑志力保不失，他指目前狀態不俗，又不忘感謝主場球迷的支持，直言屬於一個美好的開局。接下來面對上季神奇球隊的港會，丹卓斯基強調目標依然是全取3分：「唔理對手有咩球員，我哋都會全力爭勝，自己開始慢慢融入教練戰術同天氣，希望可以入埋波，為球隊作出貢獻。」

上周輪空的港會，首場聯賽就與上屆盟主傑志交鋒，中堅菲杜化（Martin）盼為主隊帶來麻煩，證明球隊有所進步：「我好記得上季第1次對傑志，輸咗5球波，到下半季再對佢哋已經有啲改善，希望今次再畀多少少壓力傑志。」Martin又指「藍鳥」上場3球擊敗大埔，當中兩球為遠射，呼籲球隊保持緊密，盡量減少對方起腳機會。此外，主教練東尼咸美頓及門將費查，因到外國處理事務，是役可能避戰，而傑志借將白星馳今場可以上陣倒戈。

本季加盟港會的劉學銘坦言，傑志較早開操，此前又曾到泰國集訓，狀態必然較為理想，認為球隊能否搶分，取決於上半場演出：「今場應該係傑志做主導，如果我哋開波冇耐就失波，就一定好難踢，所以目標係保住上半場唔失波先。」「藍鳥」的祖連奴上場梅開二度，「學銘」預計他將構成極大威脅：「祖連奴之前喺流浪都已經踢得幾好，依家嚟到傑志之後，會有更多支援，表現可能仲好。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：18.周緣德 3.丹卓斯基 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：17.米基爾 16.陳俊樂 10.基爾頓

前鋒：90.祖連奴 9.金信煜 7.明加索夫

港會

門將：21.馮朗軒

後衞：18.積施利 5.菲杜化 4.劉學銘 23.白星馳

中場：9.播磨浩謙 16.溫俊 10.莊馬仕 19.簡嘉亨

前鋒：26.里奧 91.泰亞高