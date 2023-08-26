港超聯　重要嘅事要講3次　安尼亞對入波好Hungry

理文周六（26日）於「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，作客青衣運動場以3比1擊敗晉峰，今季首場聯賽旗開得勝。其中首次於港超登場的安尼亞（Henri），攻入加盟「黃黑軍團」後的「開齋波」，賽後這位被足總選為「全場最佳球員」（POM）的愛沙尼亞國腳，就表示渴望取得更多入球。

「Hungry！Hungry！Hungry！」是役獲頒POM的Henri賽後如此說道：「我渴望入更多波，我哋啱啱踢完兩場硬仗，冇咩時間恢復，但球隊上下都好努力，作客比賽不嬲難踢，最緊要係全取3分。」這位愛沙尼亞前鋒，今場與保連奴及艾華頓組成理文進攻三叉戟，Henri認為與隊友的默契正在改善：「我哋有好多進攻球員，可以排出具實力嘅陣容，只需要繼續努力，加上所有隊友都保持飢渴感，球隊只會變得更強大。」

首次於本地聯賽上陣，正選的Henri踢足全場，他不認為港超「易踢」，但承認需要適應濕熱的環境：「我之前已經喺亞洲落過班，今日濕度幾高，要適應係其中一個挑戰，但我鍾意接受挑戰。」9月國際賽期將至，身為愛沙尼亞國腳的Henri，透露與國家隊教練溝通過後，相信將好大機會再獲徵召：「可以為國家隊上陣，我感到非常榮幸，呢個係我嘅責任。」