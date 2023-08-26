費度：美斯領邁亞密捉「牛」

美斯加盟國際邁亞密後表現出色，協助球隊於上周末的聯賽盃決賽，憑著互射12碼擊敗拿舒維爾取得冠軍，而他亦於比賽中攻入一個無人能阻的妙絕入球。

美斯為國際邁亞密處子登場便建功，並於 94分鐘射入絕殺球而助球隊贏波，更加於全部7場聯賽盃的比賽都有入球進帳。雖然他在周三對FC辛辛那提的美聯盃4強賽中首次未能取得入球，不過他卻交出兩次助攻，並於互射12碼時攻入1球，成功帶領球隊殺入決賽。

換言之，美斯經已取得一個冠軍獎盃以及躋身另一盃賽的決賽，如今我已急不及待希望在國際邁亞密訪紐約紅牛的賽事中，見到他首次於美職上陣。

美斯的兩位前巴塞隆拿隊友布斯基斯及佐迪艾巴也同樣加盟了國際邁亞密，儘管球隊如今在東岸聯賽榜敬陪末席，但由於前中後三線都加入了世界級球員，我深信他們很快就可以升上聯賽榜的前列位置。

紐約紅牛星期一以1比0擊敗了華盛頓聯隊，但他們入球能力麻麻，平均每場聯賽未能攻入1球。上季隊內的首席射手李維士摩根因傷缺陣，對球隊造成嚴重影響，但我相信艾利亞斯文路爾及丹迪雲斯亞兩位前鋒有能力取得更多入球。

我認為紐約紅牛的兩翼側擊及死球攻勢相當危險，但始終最令人擔憂的事情，就是甚樣才能夠封阻到美斯。無論人釘人戰術或跟他保持距離都不會有太大作用。

美斯甫加盟國際邁亞密便帶領球隊交出精彩絕倫的表現，並協助球隊於最近的8場比賽錄得5勝3和的不敗成績。或許他們出現了一些疲態，不過我認為他們今仗將可再下一城，贏波而回。