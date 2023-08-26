祖高爾：紅軍強闖聖占士捕鵲

今輪英超的尾場賽事，絕對是拍案叫絕！聖占士公園球場的主隊球迷將會一如以往般吶喊助威，而利物浦球迷也會大聲打氣，故在英超歷史上，紐卡素鬥利物浦一直是充滿娛樂性的對碰。

紐卡素今季開局即遇上魔鬼賽程，但總體而言，到目前為止他們表現不俗，相當有說服力地大勝阿士東維拉，然後作客僅負像機械人般的曼城。我相信，其領隊艾迪賀維會對此感到滿意。本周末他們將迎來另一場考驗，我相信他們已做好準備。

對於艾迪賀維的看法，我認為自接手以來他在轉會市場上的收購是一流的，本周買入李維斯賀爾是一筆精明的生意，而東拿利、安東尼哥頓和哈維班尼斯等人都是可信賴的新球員，但最搶鏡的莫過於阿歷山大伊沙克。此子有很大的潛力，在對曼城的比賽上他因被孤立而表現沉寂，不過我希望紐卡素今場比賽由第1分鐘起就嘗試佔據主動，而他也會隨之閃耀。

要勝出這場比賽，關鍵在於雙方中場的發揮。我們都知道兩支球隊的進攻和防守有多出色，但中場對我來說是關鍵之戰。祖連頓因傷缺陣，將導致紐卡素的中場線需要重新洗牌，桑恩朗達夫很可能會取以代之成為正選，而這名更具防守意識的球員可以釋放東拿利和般奴古馬雷斯，這意味著他們二人可以推到更前的位置，給欠缺防中的利物浦製造麻煩。從對上兩場紅軍的比賽所見，我們都看到對手如何輕而易舉就直接劏穿利物浦的中場，而且紐卡素前鋒的把握力肯定高於般尼茅夫，能抓緊機會懲罰紅軍。

利物浦方面，雖然他們成功推翻阿歷斯麥亞里士打的停賽令，但我仍然不認為他是利物浦在防中位置上的最佳答案。我們看到了紅軍對羅美奧拉維亞和摩西斯卡些度的興趣，他們正在試圖彌補這個差距而羅致了遠藤航，但我認為，遠藤航仍未準備就緒，不足以應付這場高強度的賽事。

談到利物浦的中場線，不得不讚歎蘇保斯拉爾！作為一個未知之數，我在車路士對利物浦的賽前分析中，曾質疑他如何能應對英超，但這個孩子就是為此而生。他強壯、速度高、力量充沛、技術紮實、盤球出色，並且具有入球的視野。到目前為止，他對我來說是一名十分出色的球員，我很期待他能成為今季的最佳收購。

雖然利物浦尚未完全真正起飛，但前場三子的致命一擊一如既往般乾淨利落，尤其是路爾斯戴亞斯。今場他將會挑戰查比亞，我感覺他會在這場比賽中獲得甜頭。

這是一場很難判斷的比賽，雙方都希望能多踢幾場比賽，然後才去應付這場大戰，我認為會以和波告終。