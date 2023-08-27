阿仙奴自殺式失分　迎戰曼聯前大執位

阿仙奴周六(26日)英超自殺式失分，主場被踢少個嘅富咸逼和2比2，開季連勝走勢斷纜。阿仙奴季初正選陣容變化極大，領隊阿迪達被批評排錯陣影響演出，據報「兵工廠」準備喺今個星期轉會窗完結前掃走7名球員，下周日(3日)迎戰曼聯前大執位。

由於辛真高重傷初愈加上祖利安添巴長抖，阿仙奴季初改用湯馬士柏迪客串右閘，令中後場位置大兜亂影響默契，今場開波1分鐘就出事，布卡約沙卡回傳交去無人地帶，直接「助攻」安達斯彭利拿入波。阿仙奴之後雖由布卡約沙卡同尼基迪亞入波反超前，但尾段有奇雲巴錫被逐嘅富咸，仍喺完場前3分鐘靠祖奧包連夏入波搶番1分。

阿仙奴下半場換入辛真高後，回復上季陣式即有脫胎換骨表現，阿迪達賽後表示：「我係根據對手作出調整，辛真高之前養傷咗4個半月。」阿仙奴下輪聯賽主場大戰曼聯，陣容將重新執位，預計辛真高、加比爾馬加希斯、加比爾捷西斯將恢復正選，用番上季陣式對抗紅魔。

喺夏天轉會窗今個星期完結前，據報阿仙奴亦會進行大清洗，巴洛根已經去摩納哥做體測，將以3,500萬鎊(約3.5億港元)轉會費離隊，基蘭泰亞尼亦已飛抵皇家蘇斯達簽約，消息指尼高拉斯比比、蘇亞利斯、洛賀丁、紐奴泰華利斯同森比盧干加亦將會清洗，球會唔排除會再簽入1名右翼增強兵力。