【有片】美斯聯賽首球　國際邁亞密擺脫榜尾

周日(27日)早上阿根廷球王美斯首次出戰美職聯賽，又取得入波，呢位36歲前鋒即使下半場先至上陣，但仍然射入1球，協助國際邁亞密作客以2比0擊敗紐約紅牛，結束10場聯賽不勝頹勢，擺脫榜尾位置。美斯加盟國際邁亞密以來，各項賽事上陣9場合共轟入11球及3次助攻，球員生涯已累積入818球。

美斯上仗美聯盃4強踢足120分鐘，協助國際邁亞密憑互射12碼淘汰FC辛辛那提，打入決賽，佢今仗首次踢美職聯賽，先擔任後備抖一抖，現場超過2萬名球迷似乎有所不滿，不斷高呼美斯名字，希望佢上陣。

國際邁亞密喺上半場37分鐘，由中場迪亞高高美斯射入打開紀錄，換邊後15分鐘，球迷最期待畫面終於出現，美斯後備入替李安納度甘賓拿。雖然美斯表演時間唔多，但仍然喺89分鐘把握機會射入空門，佢為國際邁亞密上陣9場其中8場有波入，球隊法定時間取得6勝3和。

國際邁亞密全取3分之後，超前FC多倫多，升上東岸尾二位置，球隊今季美職仲有10場常規賽，只要美斯繼續數胡，國際邁亞密有機會創造奇迹打入季後賽。