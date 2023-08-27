「堅仔」拍住6位武術名將落區派亞運紀念品

距離第19屆杭州亞運會開幕還有不足一個月，運動員積極備戰，港隊吉祥物「堅仔」近日亦頻頻出動，呼籲大眾一同投入體育盛事，身體力行「堅並肩撐港隊！」

港協暨奧委會一連四天於港九新界舉行流動宣傳，堅仔聯同出戰杭州亞運的運動員一齊落區，大派紀念品！

繼單車傳奇黃金寶打頭陣之後，武術運動員包括剛獲世大運金牌的許得恩、劉子龍、陳‍穗‍津、何健欣、劉‍徐‍徐和莫宛螢星期六下午到大圍港鐵站附近與市民互動，介紹杭州亞運項目。亞運中國香港代表團團長霍啟剛驚喜現身支持，場面熱鬧。

霍啟剛表示：「港隊對亞運這場體壇盛會期待已久，運動員全力以赴，公眾的支持是他們最大的動力，希望大家緊貼亞運港隊的消息，投入體育熱潮，一同為運動員打氣！」

港協暨奧委會流動宣傳活動今天（周日）將於荃灣街市街及葵芳興寧路繼續進行。

【#堅仔 周末遊】：