英超頭場 曼城半細鍊錫菲聯
2023年08月27日 13:02
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艾寧夏蘭特近2仗皆未能入波。(Getty Images)
英超錫菲聯主場迎戰曼城，新升班嘅錫菲聯實力有限，開季2場聯賽都輸波，遇到上季冠軍曼城，相信難以威脅對手防線，只能屯重兵防守博守和搶1分。
至於曼城中場奇雲迪布尼養傷，連帶射手艾寧夏蘭特發揮都受影響，近2仗皆未能入波，難以撕破錫菲聯密集防守。雙方近5次交鋒，上半場總入球全開1球或以下，不妨再追半場細[1.5球]。(Now 621周日晚9時直播)
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