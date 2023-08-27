港超聯　傑志主場鬥港會　金信煜擔正

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）有港會今季首次登場，作客旺角大球場挑戰衞冕的傑志。「藍鳥」今場作出多個變動，陳俊樂加盟後首次擔正，與米基爾坐鎮中場，為重返正選大軍的金信煜及伊高沙托尼輸送彈藥；港會陣中未見去季「最受球迷歡迎球星」費查，把守大關的馬浩龍是名單中的唯一門將，倒戈的白星馳及江展民齊齊正選出戰，另一新兵劉學銘就顆拍菲杜化出任中堅。

傑志正選：

86 保羅 [GK]

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

9 金信煜

16 陳俊樂

17 米基爾

18 周緣德

26 羅素

77 費蘭度

港會正選：

85 馬浩龍 [GK]

4 劉學銘

5 菲杜化

10 莊馬仕

11 江展民

16 温俊

17 加斯特夫

18 積施利 [C]

23 白星馳

26 里奧

30 福保羅

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

15 羅拔圖

19 黃洋

28 鄭展龍

32 袁振謙

74 甘智健

90 祖連奴

95 陳晉一

96 馬斐

99 潘沛軒

港會後備：

2 周子謙

6 李俊諺

9 播磨浩謙

12 村越俊宏

19 簡嘉亨

20 蕭嘉明

25 基奧

47 文家永

91 泰亞高

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）頭場，傑志坐鎮旺角大球場，迎戰上季奇兵港會。「藍鳥」開鑼戰順利取勝，今場勢必乘勝追擊；港會在主力可能缺陣下，且看能否為球迷帶來驚喜。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

傑志上仗3球擊敗大埔，順利旗開得勝，總監兼主教練朱志光坦言滿意球隊發揮，今仗面對首周輪空的港會，他承認或佔一定優勢：「對手多咗啲職業球員加盟，一定有幫助，唔似以往咁完全業餘，但好多我都有教過。比賽狀態可能我哋好啲，踢多一場就一場，同埋依排天氣真係太熱，我哋用波嘅一方可能有著數。」陣容方面，「朱Sir」透露奧拿斯受輕傷，外援方面或有所輪換，金信煜今仗有機會擔正。

後衞丹卓斯基上仗地標戰踢足全場，為傑志力保不失，他指目前狀態不俗，又不忘感謝主場球迷的支持，直言屬於一個美好的開局。接下來面對上季神奇球隊的港會，丹卓斯基強調目標依然是全取3分：「唔理對手有咩球員，我哋都會全力爭勝，自己開始慢慢融入教練戰術同天氣，希望可以入埋波，為球隊作出貢獻。」

上周輪空的港會，首場聯賽就與上屆盟主傑志交鋒，中堅菲杜化（Martin）盼為主隊帶來麻煩，證明球隊有所進步：「我好記得上季第1次對傑志，輸咗5球波，到下半季再對佢哋已經有啲改善，希望今次再畀多少少壓力傑志。」Martin又指「藍鳥」上場3球擊敗大埔，當中兩球為遠射，呼籲球隊保持緊密，盡量減少對方起腳機會。此外，主教練東尼咸美頓及門將費查，因到外國處理事務，是役可能避戰，而傑志借將白星馳今場可以上陣倒戈。

本季加盟港會的劉學銘坦言，傑志較早開操，此前又曾到泰國集訓，狀態必然較為理想，認為球隊能否搶分，取決於上半場演出：「今場應該係傑志做主導，如果我哋開波冇耐就失波，就一定好難踢，所以目標係保住上半場唔失波先。」「藍鳥」的祖連奴上場梅開二度，「學銘」預計他將構成極大威脅：「祖連奴之前喺流浪都已經踢得幾好，依家嚟到傑志之後，會有更多支援，表現可能仲好。」