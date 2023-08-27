港超聯　標準流浪轉場鬥深水埗

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）在青衣運動場爆發激戰，首周輪空的標準流浪主場迎戰深水埗。流浪派出馬相訓和李毅凱兩名新兵鎮守中路，林嘉緯，岡本玲仁控制中場，支援神田夢實，伊巴謙以及劉智樂爭取入球；深水埗方面，繼續由奧利斯把關，顏卓彬負責中場屏障，為前線的柏羅邦及張廣然創造機會。

標準流浪正選：

11 梁興傑 ［GK］

2 馬相訓

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂

10 林嘉緯 ［C］

14 岡本玲仁

19 姚浩明

21 伊巴謙

27 李毅凱

44 神田夢實

深水埗正選：

30 奧利斯 ［GK］

4 浦敏

5 陳靜謙

7 柏羅邦

10 小池晃廣

11 黃靖揚

15 尼高拉斯

20 波比

24 顏卓彬 ［C］

41 梁星耀

77 張廣然

標準流浪後備：

1 盧兆崎 ［GK］

13 陳冠燊 ［GK］

12 盧均宜

16 林衍廷

17 龍梓軒

18 楊迪麟

20 趙正宇

23 謝偉俊

25 梁凱俊

55 基藍馬

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

9 鄧子均

16 張志昊

17 黃琛喆

19 鄧港桁

21 陳灝

29 梁羿童

------------------------------------------

周日（27日）「中銀人壽香港超級聯賽」好波連場，同時不同地上演兩場激戰，其中首周輪空的標準流浪，坐鎮新主場青衣運動場，迎戰地區球隊深水埗。流浪早前在「亞冠盃」外圍賽出局，返到聯賽第一擊當然力爭反彈；不過深水埗今季表現有所改善，相信今仗亦不會坐以待斃，預計兩隊將有一番惡鬥。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時直播）

標準流浪上周二（15日）主場戰至加時，才不敵越南球隊海防FC，在「亞冠盃」外圍賽出局，經過一個多星期休息後，主教總王家中（Henry）表示球員體能已大致恢復，今仗可以全員候命，包括剛加盟的射手基奧雲尼。首次領軍出戰港超賽事，Henry坦言十分期待，希望可以全取3分：「我哋係好想贏波，肯定會踢得主動，但深水埗實力比以前好，外援又有一定能力，見到對住南區都踢得好落力，所以會提醒球員唔好輕敵。」

隊長林嘉緯則指球隊雖經歷「亞冠盃」外圍賽失利，但士氣未受太大影響，他強調開季第一場相當重要，球隊會全力爭勝：「今年對聯賽成績有要求，如果第一場有咩差池，可能會影響到信心，我哋今場都會好集中同主動啲，唔會畀對手太多空位，要等佢哋感受到壓力。」

深水埗開咧戰不敵冠忠南區，主教練鄧冠研指出後防存在不足之處：「好明顯球隊阻止唔到對手嘅反擊，防守係有待改善。」深水埗於季前友賽曾以3球不敵流浪，「鄧Sir」預計今場挑戰只會更大：「呢場流浪會更加難踢，尤其對手外援伊巴謙都快，需要特別留意作針對性部署。」挪威中堅拿亞仍在養傷上陣成疑，至於小將黃琛喆踢完代表隊比賽後已歸隊，今場能夠候命。

上場後備入替為深水埗攻入開齋波的鄧子均，新季改穿9號戰衣，他說希望擔起更多進攻重責：「提住自己着得呢個冧巴，就要交到貨畀人睇。」「均仔」指出流浪近年表現明顯提升，強如理文傑志都未能輕易在對手身上搶分，「佢哋啱啱踢完一場高水平嘅『亞冠盃』外圍賽，去到港超狀態同速度會比好多對手較好，呢場攞分唔易，但我哋會盡力挑戰，為對手製造困難。」