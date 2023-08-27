入籍兵李凱爾得分掛蛋　中國隊慘敗42分

周六（26日）籃球世界盃，NBA木狼前鋒李凱爾（Kyle Anderson）首次代表中國，9投0中得0分，結果中國以63：105慘敗給塞爾維亞。

中國與塞爾維亞、波多黎角和南蘇丹同處B組，首仗面對塞爾維亞，也是入籍兵李凱爾的「地標戰」。他正選上陣26分鐘，9投0中得0分，正負值是全場最低的-35，寫下尷尬紀錄。雖然中國主帥Aleksandar Djordjevic避重就輕，稱李凱爾第一次打FIBA賽事，難免經驗不足，但內地網民未有客氣，表示「讓你歸化，不是讓你同化」、「確定我們買的是外援嗎」、「費了半天勁搞來個藍領」。

網上一片罵聲，連今屆未有入選的郭艾倫也呼籲球迷停止網絡欺凌：「上屆世界盃，我有一場沒打好，打委內瑞拉當晚一晚沒睡，一分鐘都沒睡。誰給我說話，我都不想聽見了。我希望大家不要給球員這麼多的壓力，多一些加油，少一些謾罵。」身為多年國手，他自然理解球員感受：「打得不好，他們心情比你們還難受，想死的心都有。」

李凱爾在社交媒體寫道：「我喜歡逆境，敬請留意。」中國周一（28日）會對南蘇丹，李凱爾能否重新振作，勢成焦點。