港籃缺席亞運風波　港協黃寶基稱至今未收到亞奧會解釋

杭州亞運官網周五（25日）更新五人籃球賽程，男子16支隊伍未見港隊，意味著港隊很大機會無緣亞運。港協暨奧委會早前去信亞奧理事會查詢，港協義務副秘書長黃寶基今日（27日）出席活動，稱尚未收到回覆，但會「盡全力爭取和了解」。

杭州亞運原先賽制列明，男子籃球共有16個名額，如果多於16隊報名，亞洲排名前12的隊伍直入正賽，其餘隊伍須參加資格賽，爭奪餘下4個席位。

不過，有內地媒體上周五（18日）流出籃球分組名單，16隊中未見港隊蹤影。香港籃球總會連日來向港協暨奧委會、亞洲籃協和中國籃協查詢，港協亦於周一（21日）去信亞奧理事會查詢。豈料杭州亞運官網周五（25日）更新分組名單和賽程，與內地媒體報導一致，並刪走頁底解釋賽制的部分，意味着港隊無緣亞運。

港協義務副秘書長黃寶基今日出席青途學界季前賽，稱尚未收到亞奧會回覆，對事件感到錯愕：「我個人都好錯愕，我們經正常程序，挑選香港籃球代表隊去亞運，會盡我們所能爭取。」被問到港協有否下一步行動，他回答：「我們要先看亞奧會怎樣回覆，如果對回覆不滿意，當然會有跟進行動。」對於港隊成員擔心往後亞運不再設有資格賽，直接根據排名決定參賽資格，黃寶基表示每屆亞運都會根據需要修訂賽制，不應互相比較。

港隊主力蔡再懃亦有出席活動，對港隊在亞運「被消失」感到費解：「我們不知有幾隊報名，為什麼沒了資格賽，突然被消失，真的不知所措。」他敦促港協搞清楚來龍去脈：「就算真的不能打，亞奧會也要給一個回覆，是不是往後亞運都直接根據排名決定參賽資格？如果是的話，我們必須好好規劃，在每個國際賽爭取最佳成績。」

蔡再懃透露，港隊目前維持每周兩三課練習，但士氣低落：「今屆我們有不少職業球員，位置齊整，球隊上下都雄心壯志，無奈發生這種事，有少少覺得白費力氣。運動員生涯短暫，亞運四年一度，如今要再等四年，很多球員不知等不等到。」