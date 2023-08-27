港超聯　加盟半年後終開齋　金信煜：只係開始

上季季中加盟傑志的南韓前鋒金信煜，在周日（27日）「中銀人壽香港超級聯賽」對港會的比賽中連中三元，幫助「藍鳥」以8球大勝對手。賽後被選為「全場最佳球員」的金信煜，就表示等待此刻已久，並提到在適應香港環境遇到困難，但相信入球陸續有來：「希望呢場只係開始。」

曾代表南韓出戰世盃決賽周的金信煜今年2月加盟傑志，表現被外界寄予厚望，惟這位35歲前鋒卻遲遲未能取得入球。踏入新賽季金信煜再接再厲，在這場對港會聯賽賽事中擔正出任箭頭，成功斬獲加盟後首個入球兼大演帽子戲法。賽後金信煜將比賽用球帶走作紀念，並不忘感謝教練及隊友的支持：「啲入波要歸功於伊高沙托尼同米基爾等隊友。」

這位身高接近2米的前鋒，承認過去一段時間在適應上遇到困難：「我同大家都等入波等咗好耐，但要喺仿真草場上練波，加上冇得穩定上陣等嘅情況，對我嚟講好陌生，但唔係藉口；雙腿腳腕係我嘅弱點，喺真草踢波問題不大，（在仿真草場）練波就好辛苦，但我需要克服呢個挑戰，所以休季嘅時候，我經常去爬山加強腳腕力量。」他認為這場比賽只是開始，希望能繼續為傑志爭取入球。

「亞冠盃」抽籤於上周出爐，其中全北汽車及獅城水手兩支傑志同組對手，都是金信煜的前東家，他亦對倒戈非常期待：「我會嚟傑志都係想踢亞冠，如果我哋有充分準備，戰術運用恰當，我哋係有機會贏波。」有傳傑志將簽入新前鋒，金信煜就表示不會因此感到壓力：「我都嚟就快退役嘅年齡，如果有新隊友加盟，我會盡力去幫佢同球隊。」